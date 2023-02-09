Украинская авиация нанесла за сутки 24 удара по вражеским целям, артиллеристы поразили два склада боеприпасов и три позиции ЗРК – Генштаб ВСУ

Украинские летчики нанесли удары по оккупантам и их военной технике Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.