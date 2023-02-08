Нацгвардейцы сбили российский Ми-24 в районе Бахмута

"7 февраля в 14.12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК [переносного зенитно-ракетного комплекса] "Игла-1", – рассказал начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения НГУ с позывным Партизан.

Отмечается, что вертолет после попадания ракеты начал терять высоту, судьба пилота-оккупанта неизвестна.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 февраля сообщал об одном сбитом за сутки вертолете российских войск – вероятно, том самом, о котором пишет НГУ. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 285 вертолетов.