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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы сбили российский Ми-24 в районе Бахмута

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Нацгвардейцы "приземлили" российский боевой вертолет из "Иглы"
Нацгвардейцы "приземлили" российский боевой вертолет из "Иглы"
Фото: wikipedia.org (архив)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) сбили под Бахмутом Донецкой области ударный вертолет Ми-24 российских оккупантов, поддерживавший атаки российской пехоты, сообщает 8 февраля пресс-служба Нацгвардии.

"7 февраля в 14.12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК [переносного зенитно-ракетного комплекса] "Игла-1", – рассказал начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения НГУ с позывным Партизан.

Отмечается, что вертолет после попадания ракеты начал терять высоту, судьба пилота-оккупанта неизвестна.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid0yNJU9CZxVXmaMnmyTFfG77c34jqbgMMHDdkb6fpUipS8zobYcCJtymXruhrgXxS9l

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 февраля сообщал об одном сбитом за сутки вертолете российских войск – вероятно, том самом, о котором пишет НГУ. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 285 вертолетов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, авиация, вертолет, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, ПЗРК, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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