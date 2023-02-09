В Херсонской области сбили редкий российский беспилотник

"9 февраля 2023 года, около 15.00, в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" был ликвидирован вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Орион", – говорится в релизе.

В командовании рассказали, что этот БПЛА с помощью штатных оптических средств может наблюдать за местностью и отыскивать цели. Также он может наносить удары по наземным целям управляемыми ракетами и авиабомбами.

Как отмечает украинский военный портал Defence Express, речь идет о достаточно редком БПЛА. Разработку беспилотника начали в 2021 году, его производит фирма "Кронштадт". Роспропаганда предполагала, что он может стать конкурентом на рынке для турецкого Bayraktar. Однако "тут россияне споткнулись на главной проблеме – они не смогли наладить массовое производство такого дрона", пишет Defence Express.

По наблюдениям портала, о первом случае сбития такого дрона Генштаб ВСУ сообщал в апреле прошлого года. Еще один такой БПЛА сбили во время одной из массированных ракетных атак РФ ноябре.