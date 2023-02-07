Неудачные санкции позволили России купить компоненты для беспилотников – ISW

Официальные лица США заявили, что Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России, второго такого международного иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

Иран уже открыл завод по производству дронов в мае 2022 года в Таджикистане. По мнению аналитиков ISW, Россия может использовать свои экономические связи с Таджикистаном для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research сообщала, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6, сбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США, несмотря на санкции.

Большинство западных компонентов сбитых иранских беспилотников были произведены в период с 2020-го по 2021 год, после истечения срока действия санкций Совета Безопасности ООН в отношении тяжелых вооружений против Ирана в 2020 году. Большинство западных компаний, компоненты которых были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь. Однако представитель швейцарской производственной компании отметил, что невозможно быть полностью уверенным в том, что дистрибьюторы компонентов вооружений не продают компоненты подсанкционным организациям. Это означает, что Россия, Иран или другие подсанкционные государства могут использовать лазейки, позволяющие им приобретать западные компоненты оружия через доверенных лиц, говорится в сводке ISW.