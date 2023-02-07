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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Неудачные санкции позволили России купить компоненты для беспилотников – ISW

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Россия нашла способ получить западные компоненты для дронов, считают аналитики
Россия нашла способ получить западные компоненты для дронов, считают аналитики
Фото: mil.in.ua

Неудачи западных санкций против поставки компонентов вооружений в Иран, вероятно, способствовали тому, что Россия смогла обойти западные санкции и приобрести американские компоненты для иранских боевых беспилотников. Об этом говорится в сводке за 6 февраля, опубликованной американским Институтом изучения войны (ISW).

 Официальные лица США заявили, что Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России, второго такого международного иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

Иран уже открыл завод по производству дронов в мае 2022 года в Таджикистане. По мнению аналитиков ISW, Россия может использовать свои экономические связи с Таджикистаном для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research сообщала, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6, сбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США, несмотря на санкции.

Большинство западных компонентов сбитых иранских беспилотников были произведены в период с 2020-го по 2021 год, после истечения срока действия санкций Совета Безопасности ООН в отношении тяжелых вооружений против Ирана в 2020 году. Большинство западных компаний, компоненты которых были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь. Однако представитель швейцарской производственной компании отметил, что невозможно быть полностью уверенным в том, что дистрибьюторы компонентов вооружений не продают компоненты подсанкционным организациям. Это означает, что Россия, Иран или другие подсанкционные государства могут использовать лазейки, позволяющие им приобретать западные компоненты оружия через доверенных лиц, говорится в сводке ISW.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. РФ перекрашивает их и дает свои названия.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

США уже неоднократно вводили санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к поставкам дронов России (например, 8 сентября и 15 ноября 2022 года). А 9 декабря под санкции попали российские организации, причастные к сделке с Ираном по БПЛА. 

6 января 2023-го США наложили санкции на руководителя и шестерых членов совета директоров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая производит дроны. В минфине США тогда сообщили, что QAI и аффилированные с ней физические и юридические лица продолжают уклоняться от санкций – например, закупать детали и технологии для производства БПЛА, используя фиктивные фирмы. Тогда в санкционный список внесли также компанию Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. По данным ведомства, это название использует QAI.

31 января под санкции Штатов попали семь иранских организаций за содействие вооруженным силам России: Design and Manufacturing of Aircraft Engine, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry, Shahed Aviation Industries, аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции, Организация джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции.

Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания

В начале января сообщалось, что в одном из иранских беспилотников, который был сбит в Украине, обнаружили технологии более 10 американских и западных компаний.

Теги: Россия, Иран, санкции, беспилотники, санкции против Ирана, война России против Украины
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