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Россия получает от Китая необходимые для войны технологии – The Wall Street Journal

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Путин заявлял, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество"
Путин заявлял, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество"
Фото: EPA

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 4 февраля.

Журнал, ссылаясь на данные российской таможни, отметил, что китайские государственные оборонные компании отправляли РФ навигационное оборудование, оборудование для постановки помех и детали для реактивных истребителей. Это "всего лишь горстка" из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, которые имеют как коммерческое, так и военное применение, говорится в материале.

Хотя Россия имеет возможность производить большую часть своих основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, пишет The Wall Street Journal.

Журнал проанализировал 84 тыс. поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад начал вводить экономические санкции против России. Издание отметило, что ограничения Запада нанесли ущерб "военной машине Москвы", но РФ все еще может импортировать технологии через страны, которые не присоединились к санкционному давлению.

"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а является чисто спекулятивным и намеренно раздутым", – заявил The Wall Street Journal представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю.

В свою очередь, российские министерства иностранных дел, обороны и экономики не ответили на запросы о комментариях.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря во время переговоров по видео связи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Теги: Россия, Украина, Китай, санкции, импорт, таможня, война России против Украины
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