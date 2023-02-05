РФ и Иран планируют построить в Елабуге завод по производству дронов-камикадзе – The Wall Street Journal

Издание утверждает, что 5 января представители Москвы и Тегерана посетили пустующую площадку в Елабуге, где хотят построить завод, на котором "в ближайшие годы" смогут производить не менее 6000 беспилотников.
Речь идет об иранских дронах-камикадзе Shahed-136 (РФ пишет на них название "Герань"), которые хотят оборудовать другим двигателем, позволяющем "летать быстрее и дальше".
Источники The Wall Street Journal говорят, что завод является частью сделки между Ираном и РФ на $1 млрд, в ее рамках Тегеран получил от Москвы образцы оружия, захваченного в ходе войны против Украины.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с 11 сентября 2022 года (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов. 1-го и 2 января 2023 года силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Украинская ПВО сбивала иранские дроны и позже.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
В связи с причастностью Ирана к войне РФ против Украины на Иран наложили ряд международных санкций. Так, США вводили санкции против Ирана из-за поставок России дронов 8 сентября и 15 ноября 2022 года, 9 декабря под санкции попали российские организации, причастные к сделке с Ираном по БПЛА, а 6 января 2023 года США наложили санкции на руководителя и шестерых членов совета директоров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая производит дроны.
Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания.