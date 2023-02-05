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РФ и Иран планируют построить в Елабуге завод по производству дронов-камикадзе – The Wall Street Journal

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ВСУ сбили сотни иранских дронов-камикадзе
ВСУ сбили сотни иранских дронов-камикадзе
Фото: president.gov.ua

В российском городе Елабуга (Татарстан) власти РФ и Ирана намерены запустить производство усовершенствованных дронов-камикадзе для использования их в войне Росии против Украины. Об этом 5 февраля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на "официальных лиц, связанных с США".

Издание утверждает, что 5 января представители Москвы и Тегерана посетили пустующую площадку в Елабуге, где хотят построить завод, на котором "в ближайшие годы" смогут производить не менее 6000 беспилотников.

Речь идет об иранских дронах-камикадзе Shahed-136 (РФ пишет на них название "Герань"), которые хотят оборудовать другим двигателем, позволяющем "летать быстрее и дальше".

Источники The Wall Street Journal говорят, что завод является частью сделки между Ираном и РФ на $1 млрд, в ее рамках Тегеран получил от Москвы образцы оружия, захваченного в ходе войны против Украины.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с 11 сентября 2022 года (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов. 1-го и 2 января 2023 года силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Украинская ПВО сбивала иранские дроны и позже.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В связи с причастностью Ирана к войне РФ против Украины на Иран наложили ряд международных санкций. Так, США вводили санкции против Ирана из-за поставок России дронов 8 сентября и 15 ноября 2022 года, 9 декабря под санкции попали российские организации, причастные к сделке с Ираном по БПЛА, а 6 января 2023 года США наложили санкции на руководителя и шестерых членов совета директоров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая производит дроны.

Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, оружие, война, Татарстан, беспилотники, война России против Украины, дрон-камикадзе
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