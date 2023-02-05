РФ и Иран планируют построить в Елабуге завод по производству дронов-камикадзе – The Wall Street Journal

Издание утверждает, что 5 января представители Москвы и Тегерана посетили пустующую площадку в Елабуге, где хотят построить завод, на котором "в ближайшие годы" смогут производить не менее 6000 беспилотников.

Речь идет об иранских дронах-камикадзе Shahed-136 (РФ пишет на них название "Герань"), которые хотят оборудовать другим двигателем, позволяющем "летать быстрее и дальше".

Источники The Wall Street Journal говорят, что завод является частью сделки между Ираном и РФ на $1 млрд, в ее рамках Тегеран получил от Москвы образцы оружия, захваченного в ходе войны против Украины.