Россия вскоре получит новую партию иранских дронов – разведка Украины

По его словам, у россиян сейчас есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодня они использовали примерно 660 дронов Shahed, а по контракту предусмотрено 1750 единиц отметил Скибицкий.

"Также нужно время для их доставки и подготовки. В течение последних дней они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, до этого они завозили партиями по 250–300 штук", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что массированный рой дронов необходим для того, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество (по 5–10 беспилотников), такого эффекта не будет.