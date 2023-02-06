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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вскоре получит новую партию иранских дронов – разведка Украины

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РФ регулярно обстреливает территорию Украины иранскими дронами
РФ регулярно обстреливает территорию Украины иранскими дронами
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Российская Федерация в ближайшее время ожидает новую партию иранских дронов-камикадзе. Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в статье для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии". Текст 6 февраля опубликован на сайте ГУР.

По его словам, у россиян сейчас есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодня они использовали примерно 660 дронов Shahed, а по контракту предусмотрено 1750 единиц отметил Скибицкий.

"Также нужно время для их доставки и подготовки. В течение последних дней они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, до этого они завозили партиями по 250–300 штук", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что массированный рой дронов необходим для того, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество (по 5–10 беспилотников), такого эффекта не будет.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, война, разведка, агрессия, Тегеран, беспилотники, Минобороны, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Российская Федерация
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