Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям ЗРК Фото: EPA

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Такєе ВСУ сбили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и два беспилотника типа "Орлан".

"Наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, семь районов сосредоточения живой силы и боеприпасов", – сообщили в Генштабе.