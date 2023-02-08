Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Такєе ВСУ сбили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и два беспилотника типа "Орлан".
"Наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, семь районов сосредоточения живой силы и боеприпасов", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 7 февраля 2023 года, составили около 133 190 военных, 3245 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".