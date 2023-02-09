Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях

Россияне пытаются взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской областей, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 9 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник… продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях ситуация – без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено".

Отмечается, что оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.