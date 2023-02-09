Оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 45 авиаударов по Украине, погибли мирные жители – Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли трое гражданских и еще три – находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области, сообщили в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, также повреждено большое количество гражданских жилых домов", – сказано в сообщении.

На купянском и лиманском направлениях под огонь попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Купянск в Харьковской области, Червонопоповка, Кременная, Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества – Луганской.

На бахмутском направлении россияне обстреляли более 30 населенных пунктов. Среди них Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и другие в Донецкой области. В целом – более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На авдеевском и новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На запорожском направлении огневое поражение потерпели Времовка и Новополь Донецкой области, а также 11 населенных пунктов Запорожской области.

На херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, включая Берислав и Херсон.