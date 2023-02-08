По промышленному объекту в Харькове вечером 7 февраля попало четыре ракеты, пострадавших нет – ОВА

"Около 23.00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. Четыре ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар", – сообщил он.

Также были удары в землю на территории Центрального парка.

"К счастью, никто не пострадал", – написал он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.