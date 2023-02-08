Россияне обстреляли город в Черниговской области, есть раненый, под завалами люди – ОК ВСУ "Север"

"Около 15.45 наблюдали два реактивных самолета, которые произвели пуск двух ракет по территории Украины, в район населенного пункта Семеновка. [...] Предварительно – один гражданский ранен, еще трое – под завалами здания", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Семеновка находится примерно в девяти километрах от границы с Брянской областью РФ.