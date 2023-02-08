Россияне обстреляли город в Черниговской области, есть раненый, под завалами люди – ОК ВСУ "Север"

"Около 15.45 наблюдали два реактивных самолета, которые произвели пуск двух ракет по территории Украины, в район населенного пункта Семеновка. [...] Предварительно – один гражданский ранен, еще трое – под завалами здания", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Семеновка находится примерно в девяти километрах от границы с Брянской областью РФ.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.