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ПРОИСШЕСТВИЯ

Россияне обстреляли город в Черниговской области, есть раненый, под завалами люди – ОК ВСУ "Север"

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Число раненых может вырасти
Число раненых может вырасти
Фото: ДСНС України / Facebook (архив)

8 февраля российские войска обстреляли из авиации город Семеновка Черниговской области. Об этом проинформировало в Facebook объединенное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

"Около 15.45 наблюдали два реактивных самолета, которые произвели пуск двух ракет по территории Украины, в район населенного пункта Семеновка. [...] Предварительно – один гражданский ранен, еще трое – под завалами здания", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid037YGoUnrn2Q7R7iCkKYEmkey5WXTVkjQRS68jjKL4ZHWwaNZ1qxJGNJrmqCXSYZKUl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Семеновка находится примерно в девяти километрах от границы с Брянской областью РФ.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, авиация, раненые, Семеновка, Черниговская область, самолеты, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, россияне
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