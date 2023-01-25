Оккупанты ударили по Запорожью, под завалами дома погибла женщина – горсовет

В результате прилета в одном из районов Запорожья разрушен частный дом, отметил Куртев Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

"Проклятые российские твари сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди бела дня, – написал он. – В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина находится под завалами".

По словам Куртева, повреждения также получили и находящиеся рядом дома.

"На местах работают все соответствующие службы. Россия – страна уродов и чудовищ", – подчеркнул и.о. мэра Запорожья.

Куртев добавил в Telegram, что находившаяся под завалами женщина погибла.