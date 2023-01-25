Оккупанты ударили по Запорожью, под завалами дома погибла женщина – горсовет

"Проклятые российские твари сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди бела дня, – написал он. – В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина находится под завалами".
По словам Куртева, повреждения также получили и находящиеся рядом дома.
"На местах работают все соответствующие службы. Россия – страна уродов и чудовищ", – подчеркнул и.о. мэра Запорожья.
Куртев добавил в Telegram, что находившаяся под завалами женщина погибла.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.