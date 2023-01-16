В результате ночного удара по Запорожью пострадали три человека, в том числе два ребенка

По его словам, на месте прилета работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.

"Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них – два ребенка девяти и 15 лет. На месте прилета люди могут получить помощь в коммунальных автобусах. Рядом развернута работа территориального информационного центра", – написал Куртев.