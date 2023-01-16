Обстрел Запорожья. Число пострадавших возросло до пяти

По словам Тимошенко, российская ракета упала рядом с пятиэтажным домом. От осколков стекол пострадало пять человек, среди них дети девяти и 15 лет. Дети госпитализированы. В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.

ГСЧС уточняет, что в результате падения ракеты загорелся киоск по ремонту обуви, находившийся рядом с пятиэтажкой.

Кроме того, в Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия, на месте возник пожар. Как пишет Тимошенко, информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели.