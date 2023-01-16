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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Запорожья. Число пострадавших возросло до пяти

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Ракетный удар случился в ночь на 16 января
Ракетный удар случился в ночь на 16 января
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

В результате ночного обстрела Запорожья пострадало пять человек, среди них двое детей. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, подробности также уточнил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, российская ракета упала рядом с пятиэтажным домом. От осколков стекол пострадало пять человек, среди них дети девяти и 15 лет. Дети госпитализированы. В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.

ГСЧС уточняет, что в результате падения ракеты загорелся киоск по ремонту обуви, находившийся рядом с пятиэтажкой.

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Кроме того, в Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия, на месте возник пожар. Как пишет Тимошенко, информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Запорожье, пожар, ГСЧС, война, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, Кирилл Тимошенко, россияне
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