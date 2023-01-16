Обстрел Запорожья. Число пострадавших возросло до пяти

По словам Тимошенко, российская ракета упала рядом с пятиэтажным домом. От осколков стекол пострадало пять человек, среди них дети девяти и 15 лет. Дети госпитализированы. В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.
ГСЧС уточняет, что в результате падения ракеты загорелся киоск по ремонту обуви, находившийся рядом с пятиэтажкой.
Кроме того, в Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия, на месте возник пожар. Как пишет Тимошенко, информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.