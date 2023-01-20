Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег. Владелец может обратиться за ними в полицию

"На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции", – написал он.

Сумма, валюта, упаковка не разглашаются. Владельцы могут обратиться в полицию и в случае подтверждения суммы/валюты/упаковки деньги будут возвращены.