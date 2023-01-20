Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег. Владелец может обратиться за ними в полицию

"На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции", – написал он.
Сумма, валюта, упаковка не разглашаются. Владельцы могут обратиться в полицию и в случае подтверждения суммы/валюты/упаковки деньги будут возвращены.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в областной военной администрации сообщили о 46 погибших в результате ракетного удара. Среди них – шестеро детей. Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.
Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.