Иран модифицировал свои дроны, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины – британские аналитики

В январе 2023 года группа экспертов CAR исследовала боеголовку иранского одноразового БПЛА Shahed-131. Анализ показал, что эта многоцелевая боеголовка была разработана для обеспечения максимального ущерба таким целям, как критически важные объекты инфраструктуры.
В частности, боеголовка длиной в 50 см была модифицирована плохо подогнанными друг к другу 11 слоями мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу.
Помимо осколков, по окружности боеголовки расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект "на 360 градусов".
Все эти дополнительные элементы существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.
"Как будто они посмотрели на готовую боеголовку и сказали: "Как мы можем сделать ее еще более разрушительной?" – сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей, изучивших боеголовку.
Сплитерс сообщил CNN, что изучение боеголовки Shahed-131 помогло аналитикам лучше понять, как Иран производит свои беспилотники.
"Было много предположений, что, возможно, эти взрывчатые вещества были очень грубыми, дешевыми и простыми. Но, глядя на боеголовку, становится ясно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе", – заявил он.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.