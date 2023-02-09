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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран модифицировал свои дроны, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины – британские аналитики

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Группа экспертов CAR исследовала боеголовку иранского одноразового БПЛА Shahed-131
Группа экспертов CAR исследовала боеголовку иранского одноразового БПЛА Shahed-131
Фото: storymaps.arcgis.com

Иран, скорее всего, модифицирует свои дроны-камикадзе для нанесения максимального ущерба объектам инфраструктуры на территории Украины. Об этом говорится в расследования британских аналитиков Conflict Armament Research (CAR) от 9 февраля, подробности расследования аналитики рассказали журналистам CNN.

В январе 2023 года группа экспертов CAR исследовала боеголовку иранского одноразового БПЛА Shahed-131. Анализ показал, что эта многоцелевая боеголовка была разработана для обеспечения максимального ущерба таким целям, как критически важные объекты инфраструктуры.

В частности, боеголовка длиной в 50 см была модифицирована плохо подогнанными друг к другу 11 слоями мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу.

Фото: storymaps.arcgis.com
Фото: storymaps.arcgis.com

Помимо осколков, по окружности боеголовки расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект "на 360 градусов".

Фото: storymaps.arcgis.com
Фото: storymaps.arcgis.com

Все эти дополнительные элементы существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

"Как будто они посмотрели на готовую боеголовку и сказали: "Как мы можем сделать ее еще более разрушительной?" – сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей, изучивших боеголовку.

Сплитерс сообщил CNN, что изучение боеголовки Shahed-131 помогло аналитикам лучше понять, как Иран производит свои беспилотники.

"Было много предположений, что, возможно, эти взрывчатые вещества были очень грубыми, дешевыми и простыми. Но, глядя на боеголовку, становится ясно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе", – заявил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, взрыв, война, беспилотники, CNN, расследование, война России против Украины, ущерб, взрывы, инфраструктура, электростанция, боеголовка
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