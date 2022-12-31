В Хмельницком количество пострадавших от атаки РФ увеличилось до восьми человек

По его словам, самой молодой пострадавшей 19 лет.
Кроме того, произошло попадание в военный объект, повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены восемь транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения.
Повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и медицинской помощи пострадавшим, сообщил Гамалий.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около трех часов. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.
Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.
В Киеве повреждена гостиница и дворец "Украина", две школы, жилые дома. По последней информации, один человек погиб, 20 ранены. Среди пострадавших – журналист из Японии.
В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка.