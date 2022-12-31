В Хмельницком количество пострадавших от атаки РФ увеличилось до восьми человек

По его словам, самой молодой пострадавшей 19 лет.

Кроме того, произошло попадание в военный объект, повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены восемь транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения.

Повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и медицинской помощи пострадавшим, сообщил Гамалий.