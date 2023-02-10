РФ атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed и ракетами, есть серьезные разрушения – ОВА

"Около 10 вечера рашистские ублюдки запустили на область партию Shahed. Но наши доблестные силы ПВО сбили все БПЛА! Враг не успокоился и на Днепропетровскую область полетели ракеты. В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь – лечится дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", – написал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, в Песчанской общине на крышу двухэтажного дома упали обломки ракеты, начался пожар, который уже потушили.