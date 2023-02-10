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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed и ракетами, есть серьезные разрушения – ОВА

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Силы ПВО сбили все беспилотники, которыми РФ атаковала Днепропетровску область
Силы ПВО сбили все беспилотники, которыми РФ атаковала Днепропетровску область
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером 9 февраля РФ атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed, все они были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Сергей Лысак.

"Около 10 вечера рашистские ублюдки запустили на область партию Shahed. Но наши доблестные силы ПВО сбили все БПЛА! Враг не успокоился и на Днепропетровскую область полетели ракеты. В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь – лечится дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", – написал он. 

Кроме того, по данным главы ОВА, в Песчанской общине на крышу двухэтажного дома упали обломки ракеты, начался пожар, который уже потушили.  

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам также подверглись Харьков и Запорожье. Два российских беспилотника сбили на кировоградском и винницком направлениях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кривой Рог, Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, война России против Украины, разрушения, Сергей Лысак
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