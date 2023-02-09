Ночью россияне обстреляли Никополь, погиб человек

"Этой ночью имеем трагическую новость с Никопольщины: в результате обстрела района армией РФ в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", – написал Лукашук.
В результате обстрела повреждено не менее 16 жилых домов и одно частное предприятие. Разбито семь хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Также повреждены два автомобиля, электросети, газопровод.
Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.