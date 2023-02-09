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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне обстреляли Никополь, погиб человек

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Обстрел повредил жилые дома, газопровод, электросети
Обстрел повредил жилые дома, газопровод, электросети
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

В ночь на 9 февраля российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии жилой квартал Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Этой ночью имеем трагическую новость с Никопольщины: в результате обстрела района армией РФ в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", – написал Лукашук.

В результате обстрела повреждено не менее 16 жилых домов и одно частное предприятие. Разбито семь хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Также повреждены два автомобиля, электросети, газопровод.

Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Николай Лукашук
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