Ночью россияне обстреляли Никополь, погиб человек

"Этой ночью имеем трагическую новость с Никопольщины: в результате обстрела района армией РФ в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", – написал Лукашук.

В результате обстрела повреждено не менее 16 жилых домов и одно частное предприятие. Разбито семь хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Также повреждены два автомобиля, электросети, газопровод.

Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.