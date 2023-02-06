Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области около двадцати снарядов – облсовет

На месте обстрела люди не пострадали Фото: ЕРА

По его словам, под огнем был Никопольский район. Оккупанты выпустили по Марганецкой общине более двух десятков снарядов.

"В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал", – написал Лукашук.

Он отметил, что лимиты "Укрэнерго" для снабжения Днепропетровской области покрывают около 53% общей потребности региона, поэтому графики отключений света 6 февраля будут действовать.