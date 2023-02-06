Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области около двадцати снарядов – облсовет

По его словам, под огнем был Никопольский район. Оккупанты выпустили по Марганецкой общине более двух десятков снарядов.
"В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал", – написал Лукашук.
Он отметил, что лимиты "Укрэнерго" для снабжения Днепропетровской области покрывают около 53% общей потребности региона, поэтому графики отключений света 6 февраля будут действовать.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.