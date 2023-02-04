Ночью оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии два района Днепропетровской области – облсовет

Лукашук сообщил, что люди не пострадали Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Ро его словам, оккупанты использовали тяжелую артиллерию и выпустили по населенным пунктам около десяти снарядов.

"Пока точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается. К счастью, люди не пострадали", – написал Лукашук.

Он отметил, что лимиты потребления электроэнергии в области немного увеличены для бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий.

"Поэтому света должно быть больше", – сообщил секретарь горсовета.