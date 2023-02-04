Ночью оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии два района Днепропетровской области – облсовет

Ро его словам, оккупанты использовали тяжелую артиллерию и выпустили по населенным пунктам около десяти снарядов.
"Пока точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается. К счастью, люди не пострадали", – написал Лукашук.
Он отметил, что лимиты потребления электроэнергии в области немного увеличены для бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий.
"Поэтому света должно быть больше", – сообщил секретарь горсовета.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.