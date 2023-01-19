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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты били "Градами" по Днепропетровской области. Повреждено жилье – ОВА

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Жертв и пострадавших в области нет Резниченко
Жертв и пострадавших в области нет – Резниченко
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

В ночь с 18 на 19 января российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. Об этом глава областной военной администрации Валентин Резниченко 19 января сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты вели огонь из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Предварительно, люди не пострадали", – написал Резниченко.

По его данным, прилеты повредили частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Теги: Днепропетровская область, РСЗО, армия РФ, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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