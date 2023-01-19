Ночью оккупанты били "Градами" по Днепропетровской области. Повреждено жилье – ОВА

Жертв и пострадавших в области нет – Резниченко Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

По его словам, оккупанты вели огонь из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Предварительно, люди не пострадали", – написал Резниченко.

По его данным, прилеты повредили частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается.