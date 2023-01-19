Ночью оккупанты били "Градами" по Днепропетровской области. Повреждено жилье – ОВА

По его словам, оккупанты вели огонь из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
"Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Предварительно, люди не пострадали", – написал Резниченко.
По его данным, прилеты повредили частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.