ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Марганец, ранены три человека, среди них 12-летняя девочка – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате атаки противника повреждены 10 домов
В результате атаки противника повреждены 10 домов
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 9 февраля обстреляли Марганец Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня агрессор уже дважды ударил по Марганцу из тяжелой артиллерии. От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины – 52 и 60 лет. В настоящее время они доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь", – написал Лысак.

По его словам, в результате атаки противника повреждены 10 домов, четыре хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

"Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. Все ответственные службы работают на месте ударов", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Марганец, российские оккупанты, Сергей Лысак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Галина ГРИШИНА
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Все эти гомеопаты от политики от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
Галина ГРИШИНА
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
Козловский признался, что ему часто снится убийство Путина. Артиста попросили воплотить свой сон в жизнь
Козловский признался, что ему часто снится убийство Путина. Артиста попросили воплотить свой сон в жизнь
Галина ГРИШИНА
"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения
"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения
Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть
Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (88441)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (67215)
3
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (54397)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (48838)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (42604)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (37274)
7
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (32984)
8
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (32784)
 
 
 
 