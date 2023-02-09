Оккупанты обстреляли Марганец, ранены три человека, среди них 12-летняя девочка – ОВА

"Сегодня агрессор уже дважды ударил по Марганцу из тяжелой артиллерии. От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины – 52 и 60 лет. В настоящее время они доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь", – написал Лысак.

По его словам, в результате атаки противника повреждены 10 домов, четыре хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

"Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. Все ответственные службы работают на месте ударов", – подчеркнул глава ОВА.