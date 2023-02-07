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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреливали Марганец, без воды остается 60 тысяч семей – ОВА

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Оккупанты обстреливали Марганецкую общину из "Градов"
Оккупанты обстреливали Марганецкую общину из "Градов"
Фото: EPA

Российские оккупанты ночью вновь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил и.о. главы областной военной администрации Владимир Орлов, пишет пресс-служба Днепропетровской ОВА в Telegram 7 февраля.

"Сегодня ночью, начиная с 0.35, они били по Марганцу. Повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию. В результате чего без воды остается 60 тыс. семей. Дальше агрессор не успокоился и через час после полуночи из ствольной артиллерии, а потом еще и "Градами" ударил по Марганецкой общине. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач", – сообщил Орлов.

По его словам, люди не пострадали.

"Последствия обстрелов и ущерб уточняются", – заявил и.о. главы ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, Марганец
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