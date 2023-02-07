Оккупанты ночью обстреливали Марганец, без воды остается 60 тысяч семей – ОВА

"Сегодня ночью, начиная с 0.35, они били по Марганцу. Повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию. В результате чего без воды остается 60 тыс. семей. Дальше агрессор не успокоился и через час после полуночи из ствольной артиллерии, а потом еще и "Градами" ударил по Марганецкой общине. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач", – сообщил Орлов.
По его словам, люди не пострадали.
"Последствия обстрелов и ущерб уточняются", – заявил и.о. главы ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.