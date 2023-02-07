Оккупанты ночью обстреливали Марганец, без воды остается 60 тысяч семей – ОВА

"Сегодня ночью, начиная с 0.35, они били по Марганцу. Повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию. В результате чего без воды остается 60 тыс. семей. Дальше агрессор не успокоился и через час после полуночи из ствольной артиллерии, а потом еще и "Градами" ударил по Марганецкой общине. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач", – сообщил Орлов.

По его словам, люди не пострадали.

"Последствия обстрелов и ущерб уточняются", – заявил и.о. главы ОВА.