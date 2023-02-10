"Балалайки летают". Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе, в ряде регионов – воздушная тревога

Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Сергей Лысак.

"В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие", – написал руководитель Днепропетровской ОВА в 20.05.

Оккупанты снова запускают БПЛА Shahed, добавил в Telegram глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО. Сохраняем спокойствие и режим информационной тишины. Бойцы готовы встретить врага", – заверил он.

О беспилотниках оккупантов в небе над территорией Николаевской области сообщил также глава ОВА Виталий Ким.

"У нас балалайки в области летают. Внимание", – указал он в Telegram в 20.13.

Через восемь минут Ким добавил в Telegram, что "мопеды" не только в Николаевской области.

О том, что ВСУ "минусовали" три дрона-камикадзе, Ким рассказал в Telegram в 20.34.

По данным сайта alerts.in.ua на 20.38, воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Луганской и АР Крым.