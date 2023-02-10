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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Балалайки летают". Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе, в ряде регионов – воздушная тревога

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Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе вторые сутки подряд
Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе вторые сутки подряд
Фото: Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты вечером 10 февраля атакуют территорию Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed.

Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Сергей Лысак.

"В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие", – написал руководитель Днепропетровской ОВА в 20.05.

Оккупанты снова запускают БПЛА Shahed, добавил в Telegram глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО. Сохраняем спокойствие и режим информационной тишины. Бойцы готовы встретить врага", – заверил он.

О беспилотниках оккупантов в небе над территорией Николаевской области сообщил также глава ОВА Виталий Ким.

"У нас балалайки в области летают. Внимание", – указал он в Telegram в 20.13.

Через восемь минут Ким добавил в Telegram, что "мопеды" не только в Николаевской области.

О том, что ВСУ "минусовали" три дрона-камикадзе, Ким рассказал в Telegram в 20.34.

По данным сайта alerts.in.ua на 20.38, воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Луганской и АР Крым.

Контекст:

Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами.

Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, ПВО, Николаевская область, беспилотники, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, воздушная тревога, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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