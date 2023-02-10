"Балалайки летают". Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе, в ряде регионов – воздушная тревога

Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Сергей Лысак.
"В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие", – написал руководитель Днепропетровской ОВА в 20.05.
Оккупанты снова запускают БПЛА Shahed, добавил в Telegram глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.
"Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО. Сохраняем спокойствие и режим информационной тишины. Бойцы готовы встретить врага", – заверил он.
О беспилотниках оккупантов в небе над территорией Николаевской области сообщил также глава ОВА Виталий Ким.
"У нас балалайки в области летают. Внимание", – указал он в Telegram в 20.13.
Через восемь минут Ким добавил в Telegram, что "мопеды" не только в Николаевской области.
О том, что ВСУ "минусовали" три дрона-камикадзе, Ким рассказал в Telegram в 20.34.
По данным сайта alerts.in.ua на 20.38, воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Луганской и АР Крым.
Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами.
Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.