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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ночью сбили пять российских ракет "Калибр" и пять дронов Shahed

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По данным ВСУ, оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе и шесть крылатых ракет
По данным ВСУ, оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе и шесть крылатых ракет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Минувшей ночью украинские военные сбили пять российских ракет "Калибр" и пять дронов-камикадзе Shahed. Об этом утром 10 февраля в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

"10 февраля 2023 года противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Применены семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море. Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены пять крылатых ракет "Калибр" и пять ударных дронов Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов российского Белгорода и оккупированного Токмака Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областям было выпущено до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО, подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Контекст:

Ночью 10 февраля обстрелам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской ОВА предупреждали об атаке дронами

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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