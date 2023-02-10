ВСУ ночью сбили пять российских ракет "Калибр" и пять дронов Shahed

По данным ВСУ, оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе и шесть крылатых ракет Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"10 февраля 2023 года противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Применены семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море. Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены пять крылатых ракет "Калибр" и пять ударных дронов Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов российского Белгорода и оккупированного Токмака Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областям было выпущено до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО, подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.