Ракетный блицкриг Путина провалился, но он будет продолжать теракты – ГУР МО Украины

"После провала первого блицкрига, когда ничего не получилось взять за три дня, появилась идея начать настоящие террористические атаки и сделать ракетный блицкриг, то есть быстро положить энергосистему Украины, сломить общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев. Но и это абсолютно провалилось, как и все другие стратегические планы [президента РФ Владимира] Путина", – сказал он.
Юсов отметил, что Россия, несмотря на неудачи, будет дальше продолжать теракты.
"Других методов у них остается не так много. Другое дело, что количество высокоточного вооружения стремительно уменьшается и возможностей пополнять его прямо из цеха в необходимых количествах у них нет. Поэтому мы не видим таких частых обстрелов – еженедельных, с пусками 100 ракет. Меняется и количество, и интенсивность. Но у них еще много ракет, устаревшего ракетного вооружения. Это значит, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой", – сказал он.
Поэтому Украине нужно больше дальнобойного оружия, чтобы не только перехватывать ракеты, а и уничтожать пусковые установки, подчеркнул Юсов.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Дефицит мощности в энергосистеме Украины до сих пор остается существенным, заявили 3 февраля в компании "Укрэнерго".
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Путин просчитался относительно эффективности "ракетного террора" в Украине и теперь предпримет еще одну попытку наступления, спрогнозировал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский телеведущий Савик Шустер.