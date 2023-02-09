Ракетный блицкриг Путина провалился, но он будет продолжать теракты – ГУР МО Украины

"После провала первого блицкрига, когда ничего не получилось взять за три дня, появилась идея начать настоящие террористические атаки и сделать ракетный блицкриг, то есть быстро положить энергосистему Украины, сломить общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев. Но и это абсолютно провалилось, как и все другие стратегические планы [президента РФ Владимира] Путина", – сказал он.

Юсов отметил, что Россия, несмотря на неудачи, будет дальше продолжать теракты.

"Других методов у них остается не так много. Другое дело, что количество высокоточного вооружения стремительно уменьшается и возможностей пополнять его прямо из цеха в необходимых количествах у них нет. Поэтому мы не видим таких частых обстрелов – еженедельных, с пусками 100 ракет. Меняется и количество, и интенсивность. Но у них еще много ракет, устаревшего ракетного вооружения. Это значит, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой", – сказал он.

Поэтому Украине нужно больше дальнобойного оружия, чтобы не только перехватывать ракеты, а и уничтожать пусковые установки, подчеркнул Юсов.