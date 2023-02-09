ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный блицкриг Путина провалился, но он будет продолжать теракты – ГУР МО Украины

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Планы россиян сломить сопротивление Украины ракетами провалились, заявил Юсов
Планы россиян сломить сопротивление Украины ракетами провалились, заявил Юсов
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

У России остается еще много устаревших ракет, которыми она продолжит обстреливать Украину. Поэтому силам обороны нужны дальнобойные ракеты, заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 9 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"После провала первого блицкрига, когда ничего не получилось взять за три дня, появилась идея начать настоящие террористические атаки и сделать ракетный блицкриг, то есть быстро положить энергосистему Украины, сломить общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев. Но и это абсолютно провалилось, как и все другие стратегические планы [президента РФ Владимира] Путина", – сказал он.

Юсов отметил, что Россия, несмотря на неудачи, будет дальше продолжать теракты.

"Других методов у них остается не так много. Другое дело, что количество высокоточного вооружения стремительно уменьшается и возможностей пополнять его прямо из цеха в необходимых количествах у них нет. Поэтому мы не видим таких частых обстрелов – еженедельных, с пусками 100 ракет. Меняется и количество, и интенсивность. Но у них еще много ракет, устаревшего ракетного вооружения. Это значит, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой", – сказал он.

Поэтому Украине нужно больше дальнобойного оружия, чтобы не только перехватывать ракеты, а и уничтожать пусковые установки, подчеркнул Юсов.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Дефицит мощности в энергосистеме Украины до сих пор остается существенным, заявили 3 февраля в компании "Укрэнерго".

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС,  большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго". 

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Путин просчитался относительно эффективности "ракетного террора" в Украине и теперь предпримет еще одну попытку наступления, спрогнозировал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский телеведущий Савик Шустер.

Теги: Россия, Владимир Путин, Андрей Юсов, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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