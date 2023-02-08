Подоляк рассказал, для чего Украине необходимы дальнобойные ракеты

Он отметил, что россияне отодвинули свои склады с вооружением вглубь линии фронта на 200 км, что значительно усложнило их уничтожение. Поэтому Украине необходимы ракеты дальностью 150 и более км.

"Есть стратегические составы в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того чтобы уничтожить эти склады и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности", — сказал Подоляк.

По его словам, уничтожение складов поможет в будущем избежать прямых боевых столкновений, которые проходят на Бахмутском, Соледарском направлении и во всей Донецкой области, не дать россиянам использовать тяжелую технику и артиллерию, а также уменьшить количество российских мобилизованных.