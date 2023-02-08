Подоляк рассказал, для чего Украине необходимы дальнобойные ракеты

Он отметил, что россияне отодвинули свои склады с вооружением вглубь линии фронта на 200 км, что значительно усложнило их уничтожение. Поэтому Украине необходимы ракеты дальностью 150 и более км.
"Есть стратегические составы в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того чтобы уничтожить эти склады и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности", — сказал Подоляк.
По его словам, уничтожение складов поможет в будущем избежать прямых боевых столкновений, которые проходят на Бахмутском, Соледарском направлении и во всей Донецкой области, не дать россиянам использовать тяжелую технику и артиллерию, а также уменьшить количество российских мобилизованных.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что Украина будет продвигать свои приоритеты на Мюнхенской конференции по безопасности, среди которых – дальнобойные ракеты и современные истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал союзников предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.