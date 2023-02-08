РФ ускоренно "задраивает люки" и готовится к погружению на дно истории – Офис президента Украины

"РФ ускоренно "задраивает люки" и готовится к погружению на дно истории. Чтобы субъект [президент РФ Владимир] Путин мог повторить эпическую фразу "она утонула!" не только относительно подводной лодки "Курск", – написал он.
По словам Подоляка, "РФ отказалась от международного права, договорных обязательств и изолируется в окружении трех стран-изгоев".
Рф прискорено «задраює люки» і готується до занурення на дно історії. Щоб суб'єкт Путін міг повторити епічну фразу «она утонула!» не лише стосовно підводного човна «Курськ»…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 8, 2023
Рф відмовилась від міжнародного права, договірних зобов'язань та ізолюється в оточенні трьох країн-ізгоїв
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донбасса. После неудач на начальном этапе большой войны Украина перешла в контрнаступление, освободив северные регионы и часть Харьковской и Херсонской областей.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Многие западные аналитики считают, что победу в войне одержит Украина, которой помогают оборонными поставками страны НАТО и Евросоюза.
Российская атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота РФ в Баренцевом море. На борту подлодки находилось 118 членов экипажа, все они погибли. Члены экипажа, выжившие во время взрыва, умерли впоследствии от недостатка кислорода. "Курск" обнаружили 13 августа, однако вскрыть люк спасателям удалось только 21 августа. Спустя год лодку подняли на поверхность. По официальной версии, гибель "Курска" произошла вследствие взрыва в переднем оружейном отсеке. Путин говорил, что "она утонула".