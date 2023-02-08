РФ ускоренно "задраивает люки" и готовится к погружению на дно истории – Офис президента Украины

"РФ ускоренно "задраивает люки" и готовится к погружению на дно истории. Чтобы субъект [президент РФ Владимир] Путин мог повторить эпическую фразу "она утонула!" не только относительно подводной лодки "Курск", – написал он.

По словам Подоляка, "РФ отказалась от международного права, договорных обязательств и изолируется в окружении трех стран-изгоев".

Рф прискорено «задраює люки» і готується до занурення на дно історії. Щоб суб'єкт Путін міг повторити епічну фразу «она утонула!» не лише стосовно підводного човна «Курськ»…

Рф відмовилась від міжнародного права, договірних зобов'язань та ізолюється в оточенні трьох країн-ізгоїв — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 8, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донбасса. После неудач на начальном этапе большой войны Украина перешла в контрнаступление, освободив северные регионы и часть Харьковской и Херсонской областей.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Многие западные аналитики считают, что победу в войне одержит Украина, которой помогают оборонными поставками страны НАТО и Евросоюза.