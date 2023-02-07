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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела все ракетоносители из Черного моря из-за мощного шторма – Гуменюк

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В Азовском море россияне сейчас не держат на дежурстве ни одного корабля
В Азовском море россияне сейчас не держат на дежурстве ни одного корабля
Фото: EPA

Российские войска завели свои ракетоносители в пункты базирования из-за мощного шторма в Черном море. Об этом сообщила 7 февраля глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Апостроф TV".

Она подчеркнула, что уже несколько дней в Черном море наблюдается очень мощный шторм силой в пять-семь баллов, что нетипично для этого времени года. Вероятно, это связано с тектонической активностью, которая привела к мощным землетрясениям в Турции.

"Корабли [России] почти все отведены в пункты базирования. Ракетоносители точно находятся в пунктах базирования, в частности в Севастопольской бухте и в Новороссийске. Остались на службе в Черном море только два судна обеспечения, которые могут собирать [информацию] и освещать надводную обстановку", – отметила Гуменюк.

Спикер добавила, что Азовское море тоже штормит, там наблюдается шторм силой в два-три балла.

"Но для такого небольшого моря это тоже мощный шторм. Ветры там очень опасны для мореходства. Поэтому в Азовском море враг вообще не держит на дежурстве ни одного корабля", – рассказала она.

Несмотря на это, по словам Гуменюк, угроза ракетных ударов из акватории Черного моря сохраняется, поскольку гипотетически россияне могут вести обстрел и из пунктов базирования.

"Хотя это противоречит всем нормам безопасности, но мы знаем, что они их не придерживаются. И вывод корабля для залпа на боевой курс может занимать до двух часов. Ситуация меняется динамично, они могут воспользоваться ветровым окном, когда более-менее спокойное море, и использовать его для нанесения удара, используя внезапность. Поэтому расслабляться рано, хотя и должны констатировать, что такая погода неблагоприятна для запуска дронов", – подытожила она.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, погода, Севастополь, война, корабль, Азовское море, шторм, обстрелы, Новороссийск, война России против Украины, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, корабли, море, россияне
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