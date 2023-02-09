Обострение боевых действий будет – в ГУР назвали главную цель россиян

Некорректно говорить о "повторном наступлении", так как с 24 февраля [2022 года] Украина живет в режиме широкомасштабной войны, и наступательные действия врага не прекращались. Они идут и сейчас. Мы видим обострение на востоке, это продолжение тех же наступательных действий, которые продолжаются с 24 февраля. И скоро год, как Россия "за три дня берет Киев", – отметил Юсов.

Он отметил, что есть достоверная проверенная информация, что когда в России произошли кадровые перестановки в военном руководстве, было задание захватить Донбасс до конца марта.

"Это не первые подобные дедлайны, они давно и неоднократно смещались, и в этот раз у них ничего не выйдет. Но да, обострение будет, и главная цель – это восток и Донбасс", – сказал он.

По словам Юсова, могут быть обострения и на других направлениях, но только с целью отвлечения сил украинской обороны.

Он также отметил, что на территории РФ идет мобилизация, несмотря на заявления кремлевской пропаганды о ее прекращении.

"Она не прекращалась, ведь указ не отменен, и мобилизационные действия продолжаются. Это означает, что орды становится больше. Более 300 тысяч россиян находится на территории Украины. Еще часть готовится, проходит обучение, то есть их становится больше. Но если говорить о качестве – то это не так", – сказал он.

По его словам, лучше подготовленные российские подразделения украинская армия уже уничтожила.

Юсов отметил, что даже с плохой подготовкой российские войска представляют серьезную опасность для Украины. Телами мобилизованных будут забрасывать украинскую землю, а силы обороны будут их уничтожать, подчеркнул он.