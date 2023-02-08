Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК "Вагнер", угрожая новыми тюремными сроками в случае отказа – СМИ

Так, российские силовики под угрозой новых сроков начали требовать от осужденных ехать в Украину в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. Юрист Яна Гельмель утверждает, что получила эту информацию от нескольких своих источников в пенитенциарной системе разных регионов РФ.
По ее словам, в места лишения свободы приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают "поднять старые дела" 10–20-летней давности, по которым срок давности уже истек.
"Пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", – рассказала она.
О таком же давлении в колониях Пермского края рассказала изданию правозащитница из Перми Оксана Асауленко.
Об угрозах новыми делами знает еще один юрист, который беседовал с изданием на условиях анонимности. Он также просил не называть регионы, где силовики используют подобную практику, чтобы не навредить своим клиентам.
При этом юрист уточнил, что сейчас основная вербовка идет в колониях тех регионов, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно быстро отвезти "новобранцев" на фронт автомобильным транспортом.
Сообщается, что по меньшей мере в двух регионах РФ (в Самаре и Москве) в следственных изоляторах (СИЗО) от арестованных стали требовать вступать в ряды вагнеровцев, обещая закрытие уголовных дел. В СИЗО Перми также проводится вербовка в ЧВК "Вагнер", но собеседники "Агентства" не знают, используются в ее ходе угрозы или обещания.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.
The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.
С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона". Отмечается, что в местах лишения свободы стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК.