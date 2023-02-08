Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК "Вагнер", угрожая новыми тюремными сроками в случае отказа – СМИ

В колониях РФ начали применять новые способы давления на заключенных, чтобы заставить их вступать в ряды ЧВК "Вагнер", сообщают российские юристы и правозащитники Фото: EPA

Так, российские силовики под угрозой новых сроков начали требовать от осужденных ехать в Украину в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. Юрист Яна Гельмель утверждает, что получила эту информацию от нескольких своих источников в пенитенциарной системе разных регионов РФ.

По ее словам, в места лишения свободы приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают "поднять старые дела" 10–20-летней давности, по которым срок давности уже истек.

"Пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", – рассказала она.



О таком же давлении в колониях Пермского края рассказала изданию правозащитница из Перми Оксана Асауленко.

Об угрозах новыми делами знает еще один юрист, который беседовал с изданием на условиях анонимности. Он также просил не называть регионы, где силовики используют подобную практику, чтобы не навредить своим клиентам.

При этом юрист уточнил, что сейчас основная вербовка идет в колониях тех регионов, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно быстро отвезти "новобранцев" на фронт автомобильным транспортом.

Сообщается, что по меньшей мере в двух регионах РФ (в Самаре и Москве) в следственных изоляторах (СИЗО) от арестованных стали требовать вступать в ряды вагнеровцев, обещая закрытие уголовных дел. В СИЗО Перми также проводится вербовка в ЧВК "Вагнер", но собеседники "Агентства" не знают, используются в ее ходе угрозы или обещания.