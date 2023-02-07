Шойгу приписывает себе несуществующие победы и усиливает конфликт с вагнеровцами – ГУР Минобороны

В ГУР отреагировали на высказывания Шойгу о захвате украинских населенных пунктов Фото: ЕРА

ГУР реагирует на утверждения Шойгу о том, что РФ оккупировала Соледар, Клещиевку, Подгорную, Краснополье, а также Николаевку Донецкой области и Благодатное и Лобковое Запорожской области. Об этом, как пишет пропагандистское агентство ТАСС, Шойгу заявил сегодня на селекторном совещании в российском минобороны.

Тогда же он утверждал, что "в настоящее время успешно" для России развиваются боевые действия в районах Угледара и Бахмута Донецкой области.

"Шойгу подчеркнул, что все указанные "достижения" являются результатом действий ВС РФ. При этом Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно вовлечены силы ЧВК "Вагнер". Вместо этого кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического управления РФ", – прокомментировали в ГУР.

Украинская разведка напомнила, что силы обороны Украины вывели из Соледара 25 января, о чем украинские военные сообщали официально.

"Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается. Украинские силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений", – добавили в ГУР.

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