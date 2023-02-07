Шойгу приписывает себе несуществующие победы и усиливает конфликт с вагнеровцами – ГУР Минобороны

ГУР реагирует на утверждения Шойгу о том, что РФ оккупировала Соледар, Клещиевку, Подгорную, Краснополье, а также Николаевку Донецкой области и Благодатное и Лобковое Запорожской области. Об этом, как пишет пропагандистское агентство ТАСС, Шойгу заявил сегодня на селекторном совещании в российском минобороны.
Тогда же он утверждал, что "в настоящее время успешно" для России развиваются боевые действия в районах Угледара и Бахмута Донецкой области.
"Шойгу подчеркнул, что все указанные "достижения" являются результатом действий ВС РФ. При этом Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно вовлечены силы ЧВК "Вагнер". Вместо этого кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического управления РФ", – прокомментировали в ГУР.
Украинская разведка напомнила, что силы обороны Украины вывели из Соледара 25 января, о чем украинские военные сообщали официально.
"Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается. Украинские силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений", – добавили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.