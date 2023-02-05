Военный переворот в Кремле, Патрушев проник в мозг госсекретаря США гипнозом, сундук Путина. Интервью Бацман с Евгением Киселевым. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Киселев говорил о:

новом наступлении армии РФ на Украину;

военном потенциале России, циничном и жестоком отношении президента РФ Владимира Путина к своему народу;

том, как изменили тактику союзники Украины: "Запад понял: долгая война не выгодна. Принято решение дать Украине быстро победить";

партии "умиротворителей" Путина в администрации президента США Джо Байдена;

том, как секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заглянул в мозг госсекретаря США гипнозом;

недовольстве российских военных и отношении военных к министру обороны РФ Сергею Шойгу;

вероятности военного переворота в России: "Военные уберут Путина и придут к Западу";

том, когда Россия может прекратить свое существование и что возникнет на ее руинах.

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".