ЧВК "Вагнер" снова вербует заключенных для отправки в Украину – в тех же колониях, но уже без Пригожина. Желающих стало меньше, звучат вопросы о потерях – СМИ

Издание отмечает, что второй "агитационный тур" вагнеровцев, стартовавший в конце 2022 года, выглядит более скромно. Заключенные рассказали "Медиазоне", что отбывающих наказание теперь не выстраивают на плацу в полном составе, а создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не участвует во встречах.
В одной из колоний Башкирии, по словам очевидца, заключенные ходили по собственному желанию и смутили вербовщика вопросом о том, сколько процентов заключенных, рекрутированных в этой колони в первый раз, остались в живых. Собеседник издания рассказал, что представитель ЧВК не смог ответить "и вообще закончил свою речь".
"Медиазона" со ссылкой на рассказ собеседника пишет, что если в первый раз из Башкирии уехали воевать в Украину в составе ЧВК "Вагнер" более тысячи человек, то во второй – только 340.
В исправительной колонии под Тулой второй набор добровольцев прошел в ноябре, рассказал изданию еще один осужденный. По его оценке, в первый раз на войну записались около 300 человек, во второй – в два раза меньше.
Есть свидетельства о повторных визитах вербовщиков в мордовские, смоленские, карельские, воронежские и челябинские колонии. В частности, в колонии в Воронеже в первый раз согласились стать вагнеровцами 107 человек, во второй – около 40.
В некоторых колониях вербовщики обещали привезти для агитации отвоевавших заключенных, отмечает издание.
Еще один собеседник "Медиазоны", знакомый с ситуацией, рассказал, что сейчас среди заключенных "больше скепсиса". Он связывает это со слухами о том, что половины уехавших воевать из их колонии уже нет в живых. Также, по его мнению, заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев из-за новостей в медиа и телефонных разговоров с завербованными.
"Последний раз [в конце 2022 года] связывался человек, который находится под Бахмутом [Донецкой области]. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – рассказал один из собеседников "Медиазоны".
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.
The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.