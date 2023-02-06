ЧВК "Вагнер" снова вербует заключенных для отправки в Украину – в тех же колониях, но уже без Пригожина. Желающих стало меньше, звучат вопросы о потерях – СМИ

По данным журналистов и правозащитников, вагнеровцы в России продолжают вербовать заключенных на войну в Украину, приезжая в те же колонии, где уже побывали Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Издание отмечает, что второй "агитационный тур" вагнеровцев, стартовавший в конце 2022 года, выглядит более скромно. Заключенные рассказали "Медиазоне", что отбывающих наказание теперь не выстраивают на плацу в полном составе, а создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не участвует во встречах.

В одной из колоний Башкирии, по словам очевидца, заключенные ходили по собственному желанию и смутили вербовщика вопросом о том, сколько процентов заключенных, рекрутированных в этой колони в первый раз, остались в живых. Собеседник издания рассказал, что представитель ЧВК не смог ответить "и вообще закончил свою речь".

"Медиазона" со ссылкой на рассказ собеседника пишет, что если в первый раз из Башкирии уехали воевать в Украину в составе ЧВК "Вагнер" более тысячи человек, то во второй – только 340.

В исправительной колонии под Тулой второй набор добровольцев прошел в ноябре, рассказал изданию еще один осужденный. По его оценке, в первый раз на войну записались около 300 человек, во второй – в два раза меньше.

Есть свидетельства о повторных визитах вербовщиков в мордовские, смоленские, карельские, воронежские и челябинские колонии. В частности, в колонии в Воронеже в первый раз согласились стать вагнеровцами 107 человек, во второй – около 40.

В некоторых колониях вербовщики обещали привезти для агитации отвоевавших заключенных, отмечает издание.

Еще один собеседник "Медиазоны", знакомый с ситуацией, рассказал, что сейчас среди заключенных "больше скепсиса". Он связывает это со слухами о том, что половины уехавших воевать из их колонии уже нет в живых. Также, по его мнению, заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев из-за новостей в медиа и телефонных разговоров с завербованными.

"Последний раз [в конце 2022 года] связывался человек, который находится под Бахмутом [Донецкой области]. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – рассказал один из собеседников "Медиазоны".