Россияне могут высадить десант на двух направлениях – ГУР МО Украины

"Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал он.
Юсов подчеркнул, что такое решение может быть принято, но оно было бы самоубийственным для россиян.
"Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери в начале полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – сказал Юсов.
Financial Times 5 февраля сообщила со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Американский Институт исследования войны писал о том, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.