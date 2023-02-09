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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне могут высадить десант на двух направлениях – ГУР МО Украины

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Юсов рассказал, с каких направлений россияне могут попытаться высадить десант
Юсов рассказал, с каких направлений россияне могут попытаться высадить десант
Фото: mediacenter.org.ua

Россияне могут принять решение о высадке десанта на севере или юге Украины. Об этом рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что такое решение может быть принято, но оно было бы самоубийственным для россиян.

"Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери в начале полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – сказал Юсов.

Контекст:

Financial Times 5 февраля сообщила со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Американский Институт исследования войны писал о том, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Теги: Россия, Андрей Юсов, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, десант
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