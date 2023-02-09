Россияне могут высадить десант на двух направлениях – ГУР МО Украины

"Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что такое решение может быть принято, но оно было бы самоубийственным для россиян.

"Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери в начале полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", – сказал Юсов.