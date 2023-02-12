На бахмутском направлении за сутки произошло 41 боестолкновение, ВСУ ликвидировали 212 оккупантов, еще 315 ранены – Череватый

Российские войска за сутки нанесли 167 ударов разными типами ствольной и реактивной артиллерии на бахмутском направлении, рассказал Череватый Фото: EPA (архив)

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Там 167 раз враг нанес… удары разными типами ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 41 боевое столкновение, в ходе которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений", – сообщил Череватый.

Кроме того, оккупанты также "уделяли внимание" лиманскому направлению и Луганской области, добавил он.

"За эти сутки 424 обстрела были разными типами артиллерии и 23 боестолкновения произошло. Также враг потерял 69 убитыми и 126 ранеными", – подчеркнул Череватый.