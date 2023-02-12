На бахмутском направлении за сутки произошло 41 боестолкновение, ВСУ ликвидировали 212 оккупантов, еще 315 ранены – Череватый

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Там 167 раз враг нанес… удары разными типами ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 41 боевое столкновение, в ходе которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений", – сообщил Череватый.
Кроме того, оккупанты также "уделяли внимание" лиманскому направлению и Луганской области, добавил он.
"За эти сутки 424 обстрела были разными типами артиллерии и 23 боестолкновения произошло. Также враг потерял 69 убитыми и 126 ранеными", – подчеркнул Череватый.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери".
Череватый говорил 10 февраля, что у ВСУ есть возможность доставлять оружие в Бахмут и вывозить из города раненых.