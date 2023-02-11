В районе Бахмута – рекордных 54 боевых столкновения за сутки, у ВСУ есть возможность доставлять оружие и вывозить раненых – Череватый

Об этом 10 февраля в эфире национального телемарафона рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.
"Там только за эти сутки произошло 124 обстрела из разных типов артиллерии, рекордных 54 боевых столкновения. Это подразумевается, на всем этом направлении, – сообщил Череватый. – Враг стремится завладеть контролем над трассой Константиновка – Бахмут… Там ведется контрбатарейная борьба… У Вооруженных сил и сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи… а также вывозить раненых из Бахмута".
По словам спикера восточной группировки ВСУ, в Бахмут "есть разные пути", но деталей он не озвучил.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.