В районе Бахмута – рекордных 54 боевых столкновения за сутки, у ВСУ есть возможность доставлять оружие и вывозить раненых – Череватый

Об этом 10 февраля в эфире национального телемарафона рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

"Там только за эти сутки произошло 124 обстрела из разных типов артиллерии, рекордных 54 боевых столкновения. Это подразумевается, на всем этом направлении, – сообщил Череватый. – Враг стремится завладеть контролем над трассой Константиновка – Бахмут… Там ведется контрбатарейная борьба… У Вооруженных сил и сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи… а также вывозить раненых из Бахмута".

По словам спикера восточной группировки ВСУ, в Бахмут "есть разные пути", но деталей он не озвучил.