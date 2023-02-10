Армия РФ понесла тяжелые потери возле Бахмута и Угледара – британская разведка

Зеленский считает, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше" Фото: EPA

Силы ЧВК "Вагнер" продвинулись на 2–3 км на запад и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут. Также оккупанты все больше доминируют на северных подступах к городу.

"На юге российские подразделения продвинулись на западной окраине города Угледар, где они возобновили наступательные операции в конце января ", – отметили в разведке.

В то же время в минобороны Британии отметили, что российские войска несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, поскольку там были задействованы неопытные подразделения. В разведке привели в пример инцидент, когда россияне бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров после неудачного штурма.