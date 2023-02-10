Армия РФ понесла тяжелые потери возле Бахмута и Угледара – британская разведка

Силы ЧВК "Вагнер" продвинулись на 2–3 км на запад и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут. Также оккупанты все больше доминируют на северных подступах к городу.
"На юге российские подразделения продвинулись на западной окраине города Угледар, где они возобновили наступательные операции в конце января ", – отметили в разведке.
В то же время в минобороны Британии отметили, что российские войска несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, поскольку там были задействованы неопытные подразделения. В разведке привели в пример инцидент, когда россияне бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров после неудачного штурма.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 10, 2023
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Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. Во время выступления в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля он заявил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".