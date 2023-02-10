Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили ситуацию в районе Бахмута, Угледара и Кременной, отдельно – подготовку к следующему "Рамштайну"

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.
"Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу, – говорится в сообщении. – Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками".
Кроме того, участники ставки обсудили эффективность противодействия сил ПВО Украины массированной ракетной атаке РФ 10 февраля.
"Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры", – сказано в сообщении.
Отмечается, что отдельно на ставке рассмотрели вопрос подготовки к проведению следующего заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых во время зарубежных визитов Зеленского.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го, 29 января, а также 2-го и 6-го февраля.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.