Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили ситуацию в районе Бахмута, Угледара и Кременной, отдельно – подготовку к следующему "Рамштайну"

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу, – говорится в сообщении. – Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками".

Кроме того, участники ставки обсудили эффективность противодействия сил ПВО Украины массированной ракетной атаке РФ 10 февраля.

"Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Отмечается, что отдельно на ставке рассмотрели вопрос подготовки к проведению следующего заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых во время зарубежных визитов Зеленского.