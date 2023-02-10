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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили ситуацию в районе Бахмута, Угледара и Кременной, отдельно – подготовку к следующему "Рамштайну"

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Зеленский 10 февраля собрал очередное заседание ставки верховного главнокомандующего
Зеленский 10 февраля собрал очередное заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу, – говорится в сообщении. – Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками".

Кроме того, участники ставки обсудили эффективность противодействия сил ПВО Украины массированной ракетной атаке РФ 10 февраля.

"Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Отмечается, что отдельно на ставке рассмотрели вопрос подготовки к проведению следующего заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых во время зарубежных визитов Зеленского.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го5-го12-го16-го19-го26-го29 января, а также 2-го и 6-го февраля.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.

Теги: Россия, Украина, агрессия, ПВО, оборона, боеприпасы, Владимир Зеленский, обстрелы, наступление, ракеты, Бахмут, Кременная, Угледар, президент, инфраструктура, заседание, контактная группа Рамштайн
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