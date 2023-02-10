РФ 10 февраля выпустила по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили – Воздушные силы

"С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". По состоянию на 11.30 противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (в том числе ночные пуски). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага", – говорится в релизе.
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили), а также использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.
"Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак", – добавил он.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.
Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов.
Согласно данным Министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Тревога в Украине объявлена и сейчас.