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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Глава Одесской ОВА сообщил, что РФ уже выпустила ракеты

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РФ уже совершила первые пуски ракет, сообщил Марченко
РФ уже совершила первые пуски ракет, сообщил Марченко
Фото: ЕРА (иллюстративное)

10 февраля около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua. 

Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко предупредил в Telegram, что РФ уже запустила ракеты. 

"В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли – носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной", – сообщил он и призвал не игнорировать сигнал тревоги. 

Контекст:

Оперативное командование "Юг" предупреждало утром 10 февраля о возможной подготовке РФ к ракетной атаке.

 Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, корабли, Максим Марченко, воздушная тревога
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