По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Глава Одесской ОВА сообщил, что РФ уже выпустила ракеты

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.

Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко предупредил в Telegram, что РФ уже запустила ракеты.

"В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли – носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной", – сообщил он и призвал не игнорировать сигнал тревоги.