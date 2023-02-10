По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Глава Одесской ОВА сообщил, что РФ уже выпустила ракеты

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.
Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко предупредил в Telegram, что РФ уже запустила ракеты.
"В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли – носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной", – сообщил он и призвал не игнорировать сигнал тревоги.
Оперативное командование "Юг" предупреждало утром 10 февраля о возможной подготовке РФ к ракетной атаке.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.