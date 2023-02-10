Португалия не сможет предоставить Украине истребители – премьер-министр

По его словам, речь не идет о "красных линиях". На вооружении португальской армии находится 27 истребителей F-16, но Кошта говорит, что они уже включены в обязательства со странами НАТО.

"Это та сфера, где мы просто не имеем возможности [помочь Украине], учитывая, что все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись", – сказал он.

Кошта отметил, что поставки в Украину должны помочь достижению мира, но только на украинских условиях.

"Мир – это наша цель.. Эта война, следует напомнить, не была начата Украиной, Украина стала жертвой войны. Момент, условия мира могут быть определены только Украиной", – добавил премьер.

Ранее Португалия заявила, что отправит Украине три своих танка к 2.