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Португалия не сможет предоставить Украине истребители – премьер-министр

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Кошта заявил, что португальские F-16 задействованы в армии НАТО
Кошта заявил, что португальские F-16 задействованы в армии НАТО
Фото: ЕРА

У Португалии нет опасений в вопросе предоставления Украине истребителей, но она не может отказаться ни от одного из собственных самолетов по финансовым причинам. Об этом 9 февраля заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, сообщает CNN.

По его словам, речь не идет о "красных линиях". На вооружении португальской армии находится 27 истребителей F-16, но Кошта говорит, что они уже включены в обязательства со странами НАТО.

"Это та сфера, где мы просто не имеем возможности [помочь Украине], учитывая, что все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись", – сказал он.

Кошта отметил, что поставки в Украину должны помочь достижению мира, но только на украинских условиях.

"Мир – это наша цель.. Эта война, следует напомнить, не была начата Украиной, Украина стала жертвой войны. Момент, условия мира могут быть определены только Украиной", – добавил премьер.

Ранее Португалия заявила, что отправит Украине три своих танка к 2.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

Теги: Португалия, танки, истребители, самолеты, война России против Украины, Антониу Кошта, Leopard
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