Португалия отправит в Украину три танка Leopard 2

Он отметил, что в настоящее время танки проходят восстановление и техническое обслуживание, и три из них Португалия сможет отправить в Украину в марте.

Командующий вооруженными силами Португалии адмирал Антониу Силва Рибейро ранее заявил, что по состоянию на январь у Португалии было 37 танков Leopard 2. При этом местные СМИ сообщали, что большинство из них неисправны, пишет Reuters.

4 февраля Кошта подтвердил, что Португалия намерена передать Украине танки Leopard 2, но на тот момент он не знал их количество.