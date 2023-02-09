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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Португалия отправит в Украину три танка Leopard 2

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Антониу Кошта назвал количество танков, которые Португалия даст Украине в марте
Антониу Кошта назвал количество танков, которые Португалия даст Украине в марте
Фото: EPA

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил 8 февраля, что Лиссабон передаст Киеву три танка Leopard 2 в следующем месяце. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает Reuters.

Он отметил, что в настоящее время танки проходят восстановление и техническое обслуживание, и три из них Португалия сможет отправить в Украину в марте.

Командующий вооруженными силами Португалии адмирал Антониу Силва Рибейро ранее заявил, что по состоянию на январь у Португалии было 37 танков Leopard 2. При этом местные СМИ сообщали, что большинство из них неисправны, пишет Reuters.

4 февраля Кошта подтвердил, что Португалия намерена передать Украине танки Leopard 2, но на тот момент он не знал их количество. 

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Теги: Португалия, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Leopard
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