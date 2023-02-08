Дания и Нидерланды присоединятся к Германии и отремонтируют для Украины 100 танков Leopard 1

По ее словам, эти страны также будут поставлять запчасти и боеприпасы к танкам, а Нидерланды готовы присоединиться к обучению украинских экипажей.
"Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что боевые действия обострятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию, и есть признаки того, что она готовит новое наступление. Вот почему поставка основных боевых танков важна – чтобы поддерживать устойчивость Украины и улучшить ее позиции на поле боя", – сказала она.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в тот же день написал в Twitter, что Нидерланды "продолжают вносить финансовый и кадровый вклад" в борьбу Украины с оккупантами.
"Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 боевых танков Leopard 1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии", – говорится в сообщении.
The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 7, 2023
О том, что правительство Германии решило передать Украине танки предыдущего поколения из промышленных запасов, стало известно 3 февраля. Модернизацию машин, которые выпускались с середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века, проводят Rheinmetall и FFG. Spiegel, ссылаясь на собственные источники, в тот же день сообщил, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев 7 февраля объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 основных боевых танков Leopard 1A5. По словам Писториуса, поставка танков будет происходить поэтапно: к лету Украина получит 20–25 таких танков, а к концу года – более 100.