Дания и Нидерланды присоединятся к Германии и отремонтируют для Украины 100 танков Leopard 1

По ее словам, эти страны также будут поставлять запчасти и боеприпасы к танкам, а Нидерланды готовы присоединиться к обучению украинских экипажей.

"Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что боевые действия обострятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию, и есть признаки того, что она готовит новое наступление. Вот почему поставка основных боевых танков важна – чтобы поддерживать устойчивость Украины и улучшить ее позиции на поле боя", – сказала она.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в тот же день написал в Twitter, что Нидерланды "продолжают вносить финансовый и кадровый вклад" в борьбу Украины с оккупантами.

"Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 боевых танков Leopard 1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии", – говорится в сообщении.

The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 7, 2023