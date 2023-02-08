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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные будут использовать британские танки в бою через несколько недель – Сунак

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Украинские военные уже обучаются на британских танках, подчеркнул Сунак
Украинские военные уже обучаются на британских танках, подчеркнул Сунак
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что танки Challenger 2 прибудут в Украину "как можно быстрее". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский, которую транслировал The Telegraph.

По его словам, украинские экипажи, которые прибыли на учения на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты Украины уже через несколько недель. 

Также Великобритания будет обучать 10 тыс. украинских военных, в том числе на пилотов истребителей, и ускорит поставки оружия, сказал Сунак.

Зеленский заявил, что танки – это одна из важнейших потребностей Украины в настоящее время.

"Бронированная техника – мы прекрасно понимаем, сколько у врага бронированной техники, тысячи [единиц] советского производства. Новая техника западных образцов лучше, но можно иметь 10 лучших в мире танков, а против будут тысячи танков советского производства. И шансов нет. А мы не согласны на такой результат. Поэтому танки, бронированная техника и истребители", – сказал он.

Контекст:

Зеленский 8 февраля провел переговоры с премьер-министром Сунаком и выступил в британском парламенте. Выступая перед Палатой общин и Палатой лордов, он призвал предоставить Украине боевые самолеты.

Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Теги: Великобритания, танки, Владимир Зеленский, война России против Украины, Риши Сунак, Challenger 2
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