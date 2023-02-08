Украинские военные будут использовать британские танки в бою через несколько недель – Сунак

По его словам, украинские экипажи, которые прибыли на учения на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты Украины уже через несколько недель.

Также Великобритания будет обучать 10 тыс. украинских военных, в том числе на пилотов истребителей, и ускорит поставки оружия, сказал Сунак.

Зеленский заявил, что танки – это одна из важнейших потребностей Украины в настоящее время.

"Бронированная техника – мы прекрасно понимаем, сколько у врага бронированной техники, тысячи [единиц] советского производства. Новая техника западных образцов лучше, но можно иметь 10 лучших в мире танков, а против будут тысячи танков советского производства. И шансов нет. А мы не согласны на такой результат. Поэтому танки, бронированная техника и истребители", – сказал он.