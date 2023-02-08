ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представители стран, дающих танки Украине, встретятся на следующей неделе – министр обороны Германии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Писториус объявил о встрече танковой коалиции
Писториус объявил о встрече танковой коалиции
EPA

Министры обороны стран, которые сформируют альянс вокруг передачи танков Leopard Украине, проведут встречу вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на следующей неделе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, сообщает TVN24 8 февраля.

"У нас есть общий проект с Польшей, а именно – мы будем поставлять Leopard 2A6, Польша – 2A4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем [Блащаком], что вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе и пригласим на эту встречу те страны, которые составят танковую коалицию Leopard", – сказал Писториус.

Он отметил, что цель – собрать в коалицию как можно больше стран.

По его словам, танковая коалиция еще совсем не сформирована. "К нам присоединятся новые страны. Суть состоит в том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран", – сказал Писториус.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2

Писториус в Киеве 7 февраля провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он объявил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5.

Теги: Германия, Украина, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Борис Писториус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Галина ГРИШИНА
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Галина ГРИШИНА
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (79425)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (64573)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (35077)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (31484)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (31464)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24765)
7
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (23408)
8
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (20065)
 
 
 
 