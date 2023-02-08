Представители стран, дающих танки Украине, встретятся на следующей неделе – министр обороны Германии

"У нас есть общий проект с Польшей, а именно – мы будем поставлять Leopard 2A6, Польша – 2A4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем [Блащаком], что вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе и пригласим на эту встречу те страны, которые составят танковую коалицию Leopard", – сказал Писториус.

Он отметил, что цель – собрать в коалицию как можно больше стран.

По его словам, танковая коалиция еще совсем не сформирована. "К нам присоединятся новые страны. Суть состоит в том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран", – сказал Писториус.