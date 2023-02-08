Представители стран, дающих танки Украине, встретятся на следующей неделе – министр обороны Германии

"У нас есть общий проект с Польшей, а именно – мы будем поставлять Leopard 2A6, Польша – 2A4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем [Блащаком], что вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе и пригласим на эту встречу те страны, которые составят танковую коалицию Leopard", – сказал Писториус.
Он отметил, что цель – собрать в коалицию как можно больше стран.
По его словам, танковая коалиция еще совсем не сформирована. "К нам присоединятся новые страны. Суть состоит в том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран", – сказал Писториус.
Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.
Писториус в Киеве 7 февраля провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он объявил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5.