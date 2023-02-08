Блинкен о предоставлении F-16: Мы следим, чтобы у Украины было все, что ей нужно

"Как мы говорили в течение всего процесса, на каждом повороте мы будем тесно работать с Украиной, как и с другими партнерами и союзниками, чтобы убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно, чтобы эффективно защищать себя и возвращать свои территории, которые были захвачены Россией. Так как природа конфликта развивается, то же самое будет с поддержкой, которую мы оказываем. Мы это делали и до вторжения, в результате у них были Stinger и Javeline, когда Россия пошла на Киев, и они смогли сдержать атаку", – сказал он в ответ на вопрос, будут ли предоставлены Украине современные истребители.

Блинкен отметил, что в связи с развитием ситуации было принято отправить Украине танки.

"Очень важны не только конкретные системы, но и способность украинцев использовать их эффективно, что требует значительных тренировок. Это развивающийся процесс, и мы будем продолжать следить, что нужно украинцам и как они смогут это использовать. Это происходит в тесном сотрудничестве с Украиной и консультациями с нашими партнерами", – сказал он.