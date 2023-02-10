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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали Львов, Винницу и Ивано-Франковскую область

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Россияне атаковали Украину ночью и утром 10 февраля
Россияне атаковали Украину ночью и утром 10 февраля
Фото: EPA

Российские оккупанты 10 февраля совершили ракетную атаку на Львов, Винницу и Ивано-Франковскую область. В регионах сообщают о работе ПВО.

О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. По его словам, в городе работает ПВО.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что в области могут быть перебои с электроснабжением.

Также взрывы прозвучали в Виннице. Мэр Сергей Моргунов сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

"Суспільне. Вінниця" писало о двух сериях взрывов в городе – примерно в 10.40 и в 11.12.

Известно о двух сериях взрывов и в Ивано-Франковской области, о чем пишет "Суспільне. Івано-Франківськ".

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о работе ПВО в области.

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами. 

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о прилетах в Запорожье и Хмельницком.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, Украина, взрыв, Ивано-Франковск, Винница, война, ПВО, Андрей Садовый, война России против Украины, взрывы, Сергей Моргунов, Максим Козицкий, Светлана Онищук, российские оккупанты, воздушная тревога, россияне
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