Россияне атаковали Львов, Винницу и Ивано-Франковскую область

О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. По его словам, в городе работает ПВО.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что в области могут быть перебои с электроснабжением.
Также взрывы прозвучали в Виннице. Мэр Сергей Моргунов сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.
"Суспільне. Вінниця" писало о двух сериях взрывов в городе – примерно в 10.40 и в 11.12.
Известно о двух сериях взрывов и в Ивано-Франковской области, о чем пишет "Суспільне. Івано-Франківськ".
Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о работе ПВО в области.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о прилетах в Запорожье и Хмельницком.