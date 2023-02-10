Россияне атаковали Львов, Винницу и Ивано-Франковскую область

О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. По его словам, в городе работает ПВО.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что в области могут быть перебои с электроснабжением.

Также взрывы прозвучали в Виннице. Мэр Сергей Моргунов сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

"Суспільне. Вінниця" писало о двух сериях взрывов в городе – примерно в 10.40 и в 11.12.

Известно о двух сериях взрывов и в Ивано-Франковской области, о чем пишет "Суспільне. Івано-Франківськ".

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о работе ПВО в области.